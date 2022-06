Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022)DEL 6 GIUGNOORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME ORA SPENTO, PERMANGONO CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO, VERSO SUD CI SPSOTIAMO IN VIA DI BOCCEA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN DIREIZONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA LE USCITE CASAL MONASTERO E NOMENTANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E ARDEATINA A ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO IL TRAFFICO PERMANE SOSPESO SULLA LINEA AV– NAPOLI, SONO IN CORSO LE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL TRATTO DI LINEA NEI PRESSI DI...