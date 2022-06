Veronica Gentili, in famiglia c’è chi è più famoso di lei | È una star in tutto il mondo (Di lunedì 6 giugno 2022) Veronica Gentili la conosciamo veramente molto bene, ma quello che non sai è che in famiglia esiste qualcuno più famoso di lei. Scopriamo di chi si tratta, è noto in tutto il globo. Veronica Gentili abbiamo imparato a conoscerla davvero molto bene negli anni. Nata a Roma il 9 luglio 1982, c’è chi è più famoso di lei all’interno della sua famiglia. Prima di scoprirlo, però, approfondiamo passato e presente della bella conduttrice televisiva. Lei che tiene molto alla sua sfera personale. Veronica Gentili Web SourceAnche se sappiamo che è fidanzata da oltre sette anni con un uomo, Massimo, che lavora nel cinema come sceneggiatore e con il quale convive da tempo. Si è dedicata per molti anni allo studio ... Leggi su newstv (Di lunedì 6 giugno 2022)la conosciamo veramente molto bene, ma quello che non sai è che inesiste qualcuno piùdi lei. Scopriamo di chi si tratta, è noto inil globo.abbiamo imparato a conoscerla davvero molto bene negli anni. Nata a Roma il 9 luglio 1982, c’è chi è piùdi lei all’interno della sua. Prima di scoprirlo, però, approfondiamo passato e presente della bella conduttrice televisiva. Lei che tiene molto alla sua sfera personale.Web SourceAnche se sappiamo che è fidanzata da oltre sette anni con un uomo, Massimo, che lavora nel cinema come sceneggiatore e con il quale convive da tempo. Si è dedicata per molti anni allo studio ...

Advertising

g_l_morotti : RT @HSkelsen: La Morini con tutte quelle matrioska dietro che ti deve spiegare Veronica Gentili? Le bambolette parlano per lei. - Yojmto : RT @HSkelsen: La Morini con tutte quelle matrioska dietro che ti deve spiegare Veronica Gentili? Le bambolette parlano per lei. - Rosabianca123 : RT @HSkelsen: La Morini con tutte quelle matrioska dietro che ti deve spiegare Veronica Gentili? Le bambolette parlano per lei. - HSkelsen : RT @HSkelsen: La Morini con tutte quelle matrioska dietro che ti deve spiegare Veronica Gentili? Le bambolette parlano per lei. - HSkelsen : La Morini con tutte quelle matrioska dietro che ti deve spiegare Veronica Gentili? Le bambolette parlano per lei. -