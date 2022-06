Ultime Notizie – Multe, cartelle e avvisi di pagamento: in arrivo notifica digitale (Di lunedì 6 giugno 2022) In arrivo la piattaforma digitale che permetterà alla Pa di inviare in modalità telematica cartelle, Multe e avvisi di pagamento. Firmato infatti il decreto dai Ministri dell’Economia Daniele Franco e dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, che dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti potrà finalmente essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove tariffe delle notifiche infatti saranno efficaci proprio da questa data Il vantaggio primario della notifica digitale è di tipo economico, ricorda StudioCataldi.it. Un bel risparmio per la PA, ma anche per i contribuenti. La notifica avrà un costo di due euro, che sale a 3,40 euro per chi non ha una casella pec o una casella certificata per la consegna ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Inla piattaformache permetterà alla Pa di inviare in modalità telematicadi. Firmato infatti il decreto dai Ministri dell’Economia Daniele Franco e dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, che dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti potrà finalmente essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove tariffe delle notifiche infatti saranno efficaci proprio da questa data Il vantaggio primario dellaè di tipo economico, ricorda StudioCataldi.it. Un bel risparmio per la PA, ma anche per i contribuenti. Laavrà un costo di due euro, che sale a 3,40 euro per chi non ha una casella pec o una casella certificata per la consegna ...

