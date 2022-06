Ucraina, Tajani “sanzioni non siano deleterie per chi le infligge” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Dobbiamo imporre sanzioni che non siano deleterie per chi le infligge”. così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione televisiva Quarta Repubblica, su Rete 4, relativamente ai provvedimenti dell'Europa verso la Russia. (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) “Dobbiamo imporreche nonper chi le”. così Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione televisiva Quarta Repubblica, su Rete 4, relativamente ai provvedimenti dell'Europa verso la Russia. (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it

