Stadio Milano, Salvini: “Se il comune non vuole, andremo tutti a Sesto San Giovanni” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa a Milano con il presidente lombardo Attilio Fontana, è tornato a parlare del progetto sul nuovo Stadio di Milan ed Inter: “Se Milano non vuole lo Stadio andremo tutti a Sesto San Giovanni a vedere le partite. Da milanese, milanista e sportivo, il fatto che il comune, dopo anni di chiacchiere, burocrazia, e polemiche non sia ancora riuscito ad autorizzare la costruzione di uno Stadio nuovo è qualcosa che mi fa pensare. Il sindaco di Sesto si è detto ben disponibile ad accogliere quello che è un business oltre che un evento sportivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il leader della Lega, Matteo, durante un punto stampa acon il presidente lombardo Attilio Fontana, è tornato a parlare del progetto sul nuovodi Milan ed Inter: “SenonloSana vedere le partite. Da milanese, milanista e sportivo, il fatto che il, dopo anni di chiacchiere, burocrazia, e polemiche non sia ancora riuscito ad autorizzare la costruzione di unonuovo è qualcosa che mi fa pensare. Il sindaco disi è detto ben disponibile ad accogliere quello che è un business oltre che un evento sportivo”. SportFace.

