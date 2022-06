Sferisterio escluso dai teatri storici | l' ira della Monteverde | ' Parcaroli avrebbe dovuto incatenarsi'

il Resto del Carlino

MACERATA - 'Secondo l'assessora alla Cultura, Katuscia Cassetta, nonché presidente del Consorzio Marche Spettacolo, lo'non è un teatro infatti si chiama Arena', ha dichiarato in consiglio comunale. Per questo ha deciso di non candidarlo a patrimonio Unesco insieme a altri 62 teatri storici delle Marche ...Pertanto sarà istituito il divieto di transito (residenti e mezzi di soccorso) e divieto di sosta totale nel tratto tra l'ingresso e l'uscita del parcheggioe l'accesso al ... "Sferisterio escluso, offesa alla città" MACERATA - «Secondo l’assessora alla Cultura, Katuscia Cassetta, nonché presidente del Consorzio Marche Spettacolo, lo Sferisterio “non è un teatro infatti ..."Raccolte di firme e mobilitazione di tutta la città: non lasceremo nulla di intentato affinché anche lo Sferisterio diventi patrimonio dell’Unesco insieme ai 62 teatri storici delle Marche". Stefania ...