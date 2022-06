Sassuolo, Carnevali: «Vogliamo tenere questa rosa. Gnonto? Situazione mutata» (Di lunedì 6 giugno 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto della Situazione sul mercato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha parlato del mercato del suo Sassuolo a Sky Sport. LE PAROLE – «Penso che sarà un calciomercato interessante, noi Vogliamo mantenere la nostra rosa anche se qualcosa si muove. Non c’è nulla di concreto a oggi, per Scamacca e gli altri ci sono stati contatti ma è presto per parlarne. La vetrina Nazionale farà crescere l’interesse. Gnonto? Questi ragazzi vanno aspettati come da nostra filosofia. In passato avevamo avuto contatti per lui, ma la Situazione ora è ben diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Giovanni, amministratore delegato del, ha fatto il punto dellasul mercato dei neroverdi Giovanniha parlato del mercato del suoa Sky Sport. LE PAROLE – «Penso che sarà un calciomercato interessante, noimanla nostraanche se qualcosa si muove. Non c’è nulla di concreto a oggi, per Scamacca e gli altri ci sono stati contatti ma è presto per parlarne. La vetrina Nazionale farà crescere l’interesse.? Questi ragazzi vanno aspettati come da nostra filosofia. In passato avevamo avuto contatti per lui, ma laora è ben diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

