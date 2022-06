Advertising

LegaSalvini : REFERENDUM GIUSTIZIA, MATTEO #SALVINI: 'C'È UN MURO DI SILENZIO E OMERTÀ' Il leader della Lega: 'Attendo segnale d… - borghi_claudio : Pronti al gazebo di Ponte Chiasso per informare sui referendum e sostenere la lista della Lega per Como. - repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - TV7Benevento : Referendum: Lega, 'Mattarella e Draghi abbattano muro silenzio' - - Wally98754040 : RT @LegaSalvini: REFERENDUM GIUSTIZIA, MATTEO #SALVINI: 'C'È UN MURO DI SILENZIO E OMERTÀ' Il leader della Lega: 'Attendo segnale da Matta… -

Le parole di Matteo Salvini, segretario della, giunto al Palazzo Pirelli di Milano per un punto stampa sul tema deisulla giustizia.Le parole di Matteo Salvini, segretario della, giunto al Palazzo Pirelli di Milano per un punto stampa sul tema deisulla giustizia.(Adnkronos) – “Abbattere questo vergognoso muro di silenzio sui cinque referendum sulla Giustizia ... Così il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.Urne aperte domenica 12 giugno non solo per le amministrative ma anche per le consultazioni popolari proposte da Lega e Radicali ...