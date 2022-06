Quind la ritroveremo a settembre sul piccolo schermo

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 giugno 2022) Non è riuscita a trattenere le lacrime Mara Venier. Durante l’ultima puntata di Domenica In, il 5 giugno, la conduttrice Rai ha mostrato tutto il lato umano della donna prima ancora che dell’artista. E in tv, dopo i ringraziamenti a tutta la squadra condivisi anche su Instagram, ha dato appuntamento al suo pubblico per la prossima stagione televisiva. Perché lei, nonostante l’età e qualche critica, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Mara Venier: carriera e grandi amori guarda le foto Leggi anche › Stasera è “Domenica In ...