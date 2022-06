Primo ciak per Il Commissario Ricciardi 2 a Taranto, Lino Guanciale sul set: il debutto in autunno? (Di lunedì 6 giugno 2022) Le riprese de Il Commissario Ricciardi 2 sono ufficialmente iniziate. Taranto si è trasformata nella Napoli anni ’30, periodo storico in cui sono ambientate le vicende del poliziotto dotato di un “sesto senso”, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Il protagonista Lino Guanciale è stato avvistato sul set da turisti e curiosi, condendosi ai suoi fan per qualche scatto e autografo. Le scenografie hanno occupato il centro storico della città vecchia, ma anche diverse strade: da via Duomo, ai palazzi nobiliari antichi, trasformati in abitazioni, così come i negozi, che per l’occasione sono tornati indietro nel tempo, diventando vetrine dell’epoca fascista. Un poliziesco, noir, mystery e melò, la prima stagione della fiction di Rai1 è stata trasmessa a inizio 2021. L’opera di Maurizio De Giovanni, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Le riprese de Il2 sono ufficialmente iniziate.si è trasformata nella Napoli anni ’30, periodo storico in cui sono ambientate le vicende del poliziotto dotato di un “sesto senso”, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Il protagonistaè stato avvistato sul set da turisti e curiosi, condendosi ai suoi fan per qualche scatto e autografo. Le scenografie hanno occupato il centro storico della città vecchia, ma anche diverse strade: da via Duomo, ai palazzi nobiliari antichi, trasformati in abitazioni, così come i negozi, che per l’occasione sono tornati indietro nel tempo, diventando vetrine dell’epoca fascista. Un poliziesco, noir, mystery e melò, la prima stagione della fiction di Rai1 è stata trasmessa a inizio 2021. L’opera di Maurizio De Giovanni, ...

