(Di lunedì 6 giugno 2022) Centotre giorni di guerra. Annullato il viaggio di Lavrov in Serbia. Appello di Francesco ai 'responsabili delle nazioni'. Putin: 'Nuovesignifica estendere il conflitto'. Lanciato un missile da...

rulajebreal : In Syria la Russia ha: • Raso al suolo Aleppo • Usato armi chimiche • Usato la fame, gli stupri & le torture come… - pietroraffa : == Putin:'La fornitura di armi a Kiev ha un solo obiettivo: prolungare il più possibile il conflitto armato in Ucra… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - bomboloniloste : RT @ImolaOggi: Lavrov costretto a spiegare l'ovvio: 'Più lungo sarà il tiro delle armi fornite al regime di Kiev dall'Occidente, più indie… - Paola06102138 : RT @Massimi06250625: LAVROV: “PIÙ ARMI A LUNGO RAGGIO A KIEV E NOI AVANZEREMO DI PIÙ” -

Restano sul tavolo però anche le critiche di chi lo vede come freno alla possibilità di fornire all Ucrainasemprepesanti: una circostanza che il cancelliere per Jochen Bittner della Zeit ...Immediata la replica, con il ministro degli Esteri russo Lavrov: pronti a colpire territori ucrainilontani dai nostri confini quantopotente sarà la portata delle nuoveche Kiev ... "Più armi a Kiev e più avanzeremo". La Farnesina convoca l'ambasciatore russo