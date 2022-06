(Di lunedì 6 giugno 2022) Arriva ladi, la settimana dedicata ai fan dell’intrattenimento geek: scopriamogliin calendario Torna per la sua seconda edizione ladi, rassegna annuale di eventi organizzata dalla piattaforma digitale e dedicata ai fan dell’intrattenimento geek. La manifestazione ha inizio lunedì 6 giugno e termina venerdì 10 giugno e per questi cinque giorniha allestito un calendario ricchissimo tra dirette streaming e tantissimi contenuti in esclusiva. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio cosa ci aspetta in questa settimana.: gli...

Advertising

tuttoteKit : #Netflix, tutti gli appuntamenti della Geeked Week 2022 #GeekedWeek #tuttotek - dyschordia : sono un genio sono riuscita a mettere i sottotitoli enormi con il contorno nero su netflix tutti i miei problemi sono finiti - darthsafin : a che ora dovrebbe esserci l’evento di netflix con tutti i nuovi annunci? - gabibbiano : @reppecccca Io aspetto luglio e la vedo tutta che non ho netflix che mi stanno sul cazzl che sono tutti fro e si spompinano - kamadora : @SignorErnesto Ma perché siete così masochisti? Abbonatevi a Netflix e mandate tutti affanculo . -

Ti piacerebbe vederee Sky insieme Sottoscrivendo un abbonamento a Sky Q puoi accedere ai contenuti presenti sulla piattaforma streaming e ai titoli di Sky TV in un unico posto. ...Ha creato le serie Zero pere Vita da Carlo per Amazon Prime Video. Gaia Spizzichino , ... Recentemente è stata tra i protagonisti di 'A CasaBene' - la Serie tv con la regia di Gabriele ...Quello che conta è quanto il pubblico si sente coinvolto nelle indagini per scoprire e “catturare” il verso colpevole: ecco le migliori serie crime che vanno viste su Netflix. Sono solo due le ...Tante le novità su Netflix Italia, tra le prossime uscite del mese di giugno 2022 troviamo Due Estati, scopriamo quando esce, la trama, il cast, il trailer ufficiale e dove vedere in streaming il film ...