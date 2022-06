Morte Giuseppe Pedrazzini | l’autopsia esclude l’omicidio? Parla il legale degli indagati

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo le parole di Marta, la moglie di, si attendono i risultati delper scoprire se davvero la donna ha raccontato la verità su quanto accaduto i primi di marzo nella casa di Toano in cui lei viveva con Beppe e con sua figlia Silvia, suo genero Riccardo e il nipotino. Marta ha spiegato che suo marito è morto per cause naturali e che successivamente, è stato gettato nel pozzo. Non ha però voluto aggiungere altro: non ha detto di chi è stata questa idea, non ha spiegato il motivo di questo gesto. E si attende quindi di conoscere tutto il carteggioesami autoptici per capire che cosa è successo davvero a Beppe. Le prime indiscrezioni, arrivano da Ernesto D’Andrea, ildi Riccardo e Silvia. L’avvocato, nelle ultime ore ha dichiarato: “I ...