Mentre Giletti è a Mosca, Sallusti abbandona lo studio perché il Cremlino «è un palazzo di m***a» (Di lunedì 6 giugno 2022) A Mosca farà anche freddo, ma la temperatura nello studio di Non è l’Arena era altissima ieri sera. Così, Mentre Massimo Giletti era in collegamento da un affaccio sulla piazza Rossa della capitale russa, nello studio della trasmissione di La7 volavano coltelli. Il giornalista ha prima intervistato Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov (non in presenza, ma in video-collegamento), poi ha dovuto confrontarsi con un Alessandro Sallusti scatenato, che ha rinunciato al compenso pattuito e ha lasciato lo studio. Il motivo? Il direttore di Libero ha detto di non volersi prestare alla propaganda filo-russa che, secondo lui, stava andando in scena in trasmissione in quel momento, con Giletti collegato da ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 6 giugno 2022) Afarà anche freddo, ma la temperatura nellodi Non è l’Arena era altissima ieri sera. Così,Massimoera in collegamento da un affaccio sulla piazza Rossa della capitale russa, nellodella trasmissione di La7 volavano coltelli. Il giornalista ha prima intervistato Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov (non in presenza, ma in video-collegamento), poi ha dovuto confrontarsi con un Alessandroscatenato, che ha rinunciato al compenso pattuito e ha lasciato lo. Il motivo? Il direttore di Libero ha detto di non volersi prestare alla propaganda filo-russa che, secondo lui, stava andando in scena in trasmissione in quel momento, concollegato da ...

Advertising

GiovaQuez : Intanto #Giletti a Mosca non riesce a collegarsi con Zakharova a Mosca, con la regia che continua a chiedergli di a… - rtl1025 : ?? Malore in diretta per Massimo Giletti, mentre conduceva da Mosca #Nonèlarena su La7. - eugavi55 : RT @valy_s: #Zakharova a #Giletti “lei ha detto che bisogna dividere il popolo dai politici. Strano, lei mi parla di democrazia occidentale… - Ragosta1Antonio : RT @_Facezia_: #Giletti, mentre parla della bellissima piazza di Mosca è del Cremlino... potrebbe ricordare ai russi e ai telespettatori qu… - FoditFodit : RT @vncnzvlln92: Giletti ormai rasenta il ridicolo e lo sappiamo tutti, ma Sallusti che ora fa tanto lo scandalizzato mentre per anni ha sc… -