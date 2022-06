Liberate lo streaming e le tv dall’algoritmo dell’impegno sociale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il punto in fondo è semplice e non riguarda la guerra ma riguarda i nostri schermi. Proviamo a sintetizzarlo in modo brutale: siamo ancora in grado di accettare che un ricco playboy bianco ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti