La reginetta col velo | L' hijab? Non è sottomissione

Advertising

Ora sono un modello per le mie coetanee ". Lacon il velo islamico sorride e già si sente un simbolo. Sul capo ha pure una coroncina, appoggiata su quell'indumento menzionato pure nel Corano. Una giuria l'ha appena decretata vincitrice, ...... per questa sua caratteristica, è stata soprannominata "Polpetta" dalla madre Rosie, ex... Iris Simpkins (Kate Winslet) è una giornalista britannica che ha una storiasuo collega di lavoro ...A Milano il primo concorso europeo dedicato alle donne velate. La prima classificata, una studentessa 23enne, ha vinto un viaggio a La Mecca. "Ora sono un modello per le mie coetanee" ...