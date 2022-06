La Casta vuole abrogare la Severino e riportare in Parlamento i condannati (Di lunedì 6 giugno 2022) Piace ai cittadini, molto meno ai politici. È il paradosso della legge Severino, la quale disciplina l’impossibilità di candidarsi o di essere eletti al Parlamento come anche la decadenza di un parlamentare in caso di condanna definitiva, su cui domenica dovranno esprimersi gli italiani. Già perché questa norma di buon senso è il primo quesito referendario, proposto dall’inedito duo Radicali-Lega, per riformare la giustizia. Poco importa se la legge in questione è stata scritta e votata dal Parlamento, per giunta al culmine di una serie di indagini sul malcostume in politica, con il benestare anche del Carroccio e, sostanzialmente, con la sola avversità di Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Badate bene, l’ex magistrato non votò contro perché riteneva il provvedimento sbagliato ma, al contrario, perché lo riteneva fin troppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Piace ai cittadini, molto meno ai politici. È il paradosso della legge, la quale disciplina l’impossibilità di candidarsi o di essere eletti alcome anche la decadenza di un parlamentare in caso di condanna definitiva, su cui domenica dovranno esprimersi gli italiani. Già perché questa norma di buon senso è il primo quesito referendario, proposto dall’inedito duo Radicali-Lega, per riformare la giustizia. Poco importa se la legge in questione è stata scritta e votata dal, per giunta al culmine di una serie di indagini sul malcostume in politica, con il benestare anche del Carroccio e, sostanzialmente, con la sola avversità di Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Badate bene, l’ex magistrato non votò contro perché riteneva il provvedimento sbagliato ma, al contrario, perché lo riteneva fin troppo ...

