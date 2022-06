Juve, su Di Maria irrompe il Barcellona: le ultime (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno stallo che resiste ormai da un paio di settimane e che potrebbe portare presto all'interruzione della trattativa tra la Juventus e Angel... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno stallo che resiste ormai da un paio di settimane e che potrebbe portare presto all'interruzione della trattativa tra lantus e Angel...

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Juve - Di Maria: a inizio settimana previsto l'ultimo incontro tra le parti per portare l'argentino a Torino'… - GoalItalia : Nuovi contatti Juve-Di Maria: attesa la decisione definitiva ?????? [?? @romeoagresti] - Gazzetta_it : Da Di Maria e Kostic ai rinnovi e le uscite: #Juve, settimana decisiva per dieci #calciomercato - maio_pie : @antosalatino @FCBarcelona Tradotto,non sono si Di Maria che ho v alla Juve o torna al Rosario perche quei soldi pe… - Bea95816130 : RT @Theonewhere2: Consiglio di mercato per la juve: se salta Di Maria c’è questo ragazzo @PauDybala_JR , molto bravo e che da mesi non è in… -