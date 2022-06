Inzaghi: tre offerte in Serie B (Di lunedì 6 giugno 2022) Filippo Inzaghi è pronto a ripartire da una nuova panchina in Serie B. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il divorzio col Brescia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Filippoè pronto a ripartire da una nuova panchina inB. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo il divorzio col Brescia...

Advertising

TuttoCagliari : Sky - Di Marzio: 'Per la panchina del Cagliari Inzaghi, Liverani e De Rossi i tre più accreditati - ElTata40 : @albese5 @Slim94383992 @PaoloMarcacci Miky quest’anno ha giocato molto più indietro del suo ruolo naturale. Detto q… - MomentiCalcio : #Cagliari, per la panchina è lotta a tre tra Liverani, Inzaghi e De Rossi - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB | @CagliariCalcio: #Inzaghi, #Liverani e #DeRossi i tre più accreditati per la panchina - okcalciomercato : Cagliari, tre candidati per la panchina: Inzaghi, Liverani o De Rossi -