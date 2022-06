I servizi territoriali per le dipendenze a sostegno dei famigliari dei giocatori d’azzardo (Di lunedì 6 giugno 2022) Intervenire in tempo è fondamentale: la testimonianza di un genitore che si è rivolto ai servizi territoriali di ATS Bergamo per poter aiutare suo figlio Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 6 giugno 2022) Intervenire in tempo è fondamentale: la testimonianza di un genitore che si è rivolto aidi ATS Bergamo per poter aiutare suo figlio

Advertising

Donnecontroviol : Da metà Giugno apriremo due nuovi sportelli di ascolto, in Convenzione con l'Unione del Sorbara. Dopo un percorso p… - CoopMatch : RT @CoopMatch: Milano: Assistenti Sociali in Servizi Territoriali - RDC - Segretariato Sociale - OssMalattieRare : La @RegionePuglia e @La_Calabria hanno sottoscritto un contratto con il @MinisteroSalute che le impegna a far frutt… - Massimo_Cozza : A #dimartedi Gratteri ha detto che dovrebbero costruire più Rems (Residenze per le misure di sicurezza) per fare us… - GiorniPatrizio : RT @fai_cisl: Significativa la presenza della comunità rumena a #Ribera, #braccianti agricoli impegnati nella raccolta delle #arance. Sg @O… -