Giro del Delfinato 2022, risultati e ordine di arrivo seconda tappa: colpo di Vuillermoz (Di lunedì 6 giugno 2022) Termina con la vittoria di Alexis Vuillermoz la seconda tappa del Giro del Delfinato 2022, 169,8 km da Saint- Peray a Brives-Charensac. Il corridore della Total Energies si impone davanti a Skaarseth e Le Gac. La prima parte della corsa è caratterizzata da una piccola fuga di Olivier Le Gac, Anders Skaarseth, Anthony Delaplace, Xandres Vervloesem e Kevin Vermaerke, a cui poi si aggiunge in un secondo momento Alexis Vuillermoz. La fuga così porta i 6 corridori ad avere un vantaggio di 4’40” sugli inseguitori dopo quasi 50 km, affrontando la prima grande salita alla Côte de Desaignes. Il gruppo resta in controllo dei fuggitivi per quasi tutta la corsa, ma nel finale non riesce a ricongiungersi. A giocarsi la vittoria restano dunque cinque dei sei uomini della fuga ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Termina con la vittoria di Alexisladeldel, 169,8 km da Saint- Peray a Brives-Charensac. Il corridore della Total Energies si impone davanti a Skaarseth e Le Gac. La prima parte della corsa è caratterizzata da una piccola fuga di Olivier Le Gac, Anders Skaarseth, Anthony Delaplace, Xandres Vervloesem e Kevin Vermaerke, a cui poi si aggiunge in un secondo momento Alexis. La fuga così porta i 6 corridori ad avere un vantaggio di 4’40” sugli inseguitori dopo quasi 50 km, affrontando la prima grande salita alla Côte de Desaignes. Il gruppo resta in controllo dei fuggitivi per quasi tutta la corsa, ma nel finale non riesce a ricongiungersi. A giocarsi la vittoria restano dunque cinque dei sei uomini della fuga ...

