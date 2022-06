Gas | Cingolani “Il momento più critico sarà questo inverno”

(Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilun pò, in cui le nuove forniture di gas saranno ancora nella fase iniziale. Se supereremo indenniperiodo apunto la strada è abbastanza in discesa e potremo renderci indipendenti dal gas russo”. Lo ha detto Roberto, ministro della Transizione ecologica, a Zapping su Rai Radio 1. “Dobbiamo dare atto all’Eni – ha aggiunto il ministro – di aver fatto un grande lavoro in passato, soprattutto nei Paesi africani ricchi di risorse. Avendo adesso contrattualizzato circa 25 miliardi di metri cubi di gas, che adesso cominciano ad arrivare e nei prossimi tre anni andranno a regime, per la seconda metà del 2024 questi 25 miliardi di metri cubi saranno disponibili, e in ...

