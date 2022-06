“Come funziona il congedo parentale?” (Di lunedì 6 giugno 2022) Salve, sono all’ottavo mese di gravidanza e sto iniziando a informarmi su congedi e tutto ciò che potrebbe spettarmi a lavoro. Ho sentito di questo family act, e vorrei capire quali sono i vantaggi per entrambi i genitori. Inoltre io e mio marito lavoriamo entrambi, Come funziona il congedo parentale? Ho letto che solo uno può prenderlo, ma se nel caso lo prende lui e succede qualcosa io posso farne richiesta? Infine la maternità facoltativa retribuita al 30% in che senso può essere frazionata? Grazie mille della risposta e delle delucidazioni in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 6 giugno 2022) Salve, sono all’ottavo mese di gravidanza e sto iniziando a informarmi su congedi e tutto ciò che potrebbe spettarmi a lavoro. Ho sentito di questo family act, e vorrei capire quali sono i vantaggi per entrambi i genitori. Inoltre io e mio marito lavoriamo entrambi,il? Ho letto che solo uno può prenderlo, ma se nel caso lo prende lui e succede qualcosa io posso farne richiesta? Infine la maternità facoltativa retribuita al 30% in che senso può essere frazionata? Grazie mille della risposta e delle delucidazioni in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

borghi_claudio : Giusta tirata di @CarloBonomi_ contro i mille bonus governativi varati in questi anni ma continua a sfuggire come f… - AlbertoBagnai : Se non avete ascoltato allora non è colpa mia, come non è colpa mia se da grillini di cioccolato quali siete non ca… - Corriere : Fisco, algoritmo anti evasione da luglio: ecco come incrocerà conti correnti e bollette (e forse i social) - Baphomouse : RT @Giulia_B: @_pinzillacchera Non sanno come funziona il loro, figurati il nostro. Ma poi che gliene fotte, per la gente così siamo conten… - _ANT__Z_ : @pane_duro @_oldboy0_ @SaraCassani1 @pane_duro ..... Non funziona ? Spiega come mai in uno stato con solo il 14% d… -

WhatsApp su iOS sarà ancora più sicuro con il doppio codice di sicurezza Dopo aver ricevuto il primo codice di sicurezza via SMS, come avviene ora, l'utente visualizzerà un ... La funziona non è ancora attiva nella beta per iOS, né è possibile sapere al momento quando verrà ... Incentivi, rinnovato il portale incentivi.gov.it: ecco come funziona ...stato 'attivo' questa è la pagina dei risultati che si otterrà Inserendo invece 'Transizione ecologica' e filtrando i risultati per stato 'attivo' questa è la pagina dei risultati che si otterrà Come ... Esquire Italia Intel Arc, la scheda video Limited Edition fotografata dal vivo Allo IEM 2022 di Dallas Intel ha portato, protetta in una teca di vetro, la scheda video Arc in versione Limited Edition. Annunciata a fine marzo con un video teaser, è la prima volta che si mostra da ... Sbarra, il salario minimo non è utile la soluzione resta la contrattazione Il leader della Cisl ribadisce quale è la strada per innalzare gli stipendi e i diritti dei lavoratori. E al governo chiede misure immediate in difesa del potere di acquisto ... Dopo aver ricevuto il primo codice di sicurezza via SMS,avviene ora, l'utente visualizzerà un ... Lanon è ancora attiva nella beta per iOS, né è possibile sapere al momento quando verrà ......stato 'attivo' questa è la pagina dei risultati che si otterrà Inserendo invece 'Transizione ecologica' e filtrando i risultati per stato 'attivo' questa è la pagina dei risultati che si otterrà... Come far funzionare al meglio Tinder Allo IEM 2022 di Dallas Intel ha portato, protetta in una teca di vetro, la scheda video Arc in versione Limited Edition. Annunciata a fine marzo con un video teaser, è la prima volta che si mostra da ...Il leader della Cisl ribadisce quale è la strada per innalzare gli stipendi e i diritti dei lavoratori. E al governo chiede misure immediate in difesa del potere di acquisto ...