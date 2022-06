“C’è un solo incedibile nel Napoli. Mertens? Non rinnova per un motivo”, l’agente si sbilancia (Di lunedì 6 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente. Ecco quanto evidenziato. “L’episodio tra Sabatini e Iervolino è difficile da capire, bisogna esserci dentro. Sicuramente i presidenti cercano di fare gli imprenditori: avere i giocatori migliori a meno soldi. Il dramma nasce da chi da i soldi a questi agenti, poiché i presidenti pur di avere i giocatori sono disposti a spendere qualsiasi cifra. Si sta cercando di trovare un equilibrio. Gli ultimi giocatori legati alla maglia sono stati Totti e Maldini, tutti quelli prima non sono bandiere ma ad un certo punto del calcio molti giocatori non potevano più lasciare il club. È difficile trovare offerte, come quella ricevuta da Insigne, da club europei. Mertens sicuramente avrà qualche offerta. FOTO: Getty – Napoli Mertens A Koulibaly non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Accardi, agente. Ecco quanto evidenziato. “L’episodio tra Sabatini e Iervolino è difficile da capire, bisogna esserci dentro. Sicuramente i presidenti cercano di fare gli imprenditori: avere i giocatori migliori a meno soldi. Il dramma nasce da chi da i soldi a questi agenti, poiché i presidenti pur di avere i giocatori sono disposti a spendere qualsiasi cifra. Si sta cercando di trovare un equilibrio. Gli ultimi giocatori legati alla maglia sono stati Totti e Maldini, tutti quelli prima non sono bandiere ma ad un certo punto del calcio molti giocatori non potevano più lasciare il club. È difficile trovare offerte, come quella ricevuta da Insigne, da club europei.sicuramente avrà qualche offerta. FOTO: Getty –A Koulibaly non ...

