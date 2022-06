Caruso (First Investigazioni): “Dipendenti infedeli, affidarsi ad un professionista per scoprire comportamenti illeciti” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Milano, 6/06/22) - L'investigatore può raccogliere prove valide in tribunale a sostegno del licenziamento per giusta causa Milano, 6 giugno 2022. Le difficoltà provocate dalla pandemia negli ultimi due anni hanno messo a dura prova le imprese, che oggi si concentrano sulla ripartenza. Per poterlo fare in maniera efficace hanno bisogno della collaborazione di tutti, Dipendenti e collaboratori, per far sì che nessuno sforzo risulti vano. La presenza di lavoratore infedele o assenteisti, infatti, soprattutto in questa fase potrebbe risultare molto penalizzante sia a livello economico che di tenuta sociale del gruppo. “È importante muoversi alle prime avvisaglie se non addirittura in anticipo, contattando un professionista per accertare cosa sta accadendo” spiega Massimiliano Caruso, titolare di First ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) (Milano, 6/06/22) - L'investigatore può raccogliere prove valide in tribunale a sostegno del licenziamento per giusta causa Milano, 6 giugno 2022. Le difficoltà provocate dalla pandemia negli ultimi due anni hanno messo a dura prova le imprese, che oggi si concentrano sulla ripartenza. Per poterlo fare in maniera efficace hanno bisogno della collaborazione di tutti,e collaboratori, per far sì che nessuno sforzo risulti vano. La presenza di lavoratore infedele o assenteisti, infatti, soprattutto in questa fase potrebbe risultare molto penalizzante sia a livello economico che di tenuta sociale del gruppo. “È importante muoversi alle prime avvisaglie se non addirittura in anticipo, contattando unper accertare cosa sta accadendo” spiega Massimiliano, titolare di...

Advertising

lifestyleblogit : Caruso (First Investigazioni): “Dipendenti infedeli, affidarsi ad un professionista per scoprire comportamenti ille… - LocalPage3 : Caruso (First Investigazioni): “Dipendenti infedeli, affidarsi ad un professionista per scoprire comportamenti ille… - TENIPOcom : ATP CH125 Forli - Clay (First Round) Stefano Napolitano (ITA) def. Salvatore Caruso (ITA) 3-6 6-3 7-6(3) -