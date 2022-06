Camper di Tinto e Roberta Morise, il nuovo format in onda su Rai 1 (Di lunedì 6 giugno 2022) : per quanto tempo andrà in onda e come è stato strutturato il programma? A partire dalle ore 12:00 di lunedì 6 giugno, un nuovo format viene trasmesso su Rai 1 prendendo il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, programma andato in onda con la sua ultima puntata nella giornata di venerdì 3 giugno. Il nuovo format di Rai 1, che accompagnerà gli italiani per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre, è stato battezzato Camper ed è stato affidato alla conduzione di Tinto e Roberta Morise. Ogni giorno, i due conduttori domineranno il mezzogiorno di Rai 1 con collegamenti in diretta e reportage incentrati sulle più belle e suggestive località di ferie, avvalendosi di una dinamica squadra di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) : per quanto tempo andrà ine come è stato strutturato il programma? A partire dalle ore 12:00 di lunedì 6 giugno, unviene trasmesso su Rai 1 prendendo il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, programma andato incon la sua ultima puntata nella giornata di venerdì 3 giugno. Ildi Rai 1, che accompagnerà gli italiani per tutta l’estate fino alla prima settimana di settembre, è stato battezzatoed è stato affidato alla conduzione di. Ogni giorno, i due conduttori domineranno il mezzogiorno di Rai 1 con collegamenti in diretta e reportage incentrati sulle più belle e suggestive località di ferie, avvalendosi di una dinamica squadra di ...

iocheamosolome : RT @leggerezzamiski: Per ora un ottima partenza per #camper, sembra essere un programma leggero e fresco da guardare senza impegno adattiss… - lifestyleblogit : Camper: una ventata di freschezza su Rai1 con Roberta Morise e Tinto - - MontiFrancy82 : Al via #Camper il nuovo programma condotto da @tinto1976 e @robertamorise1 in onda dal 6 giugno alle 12.00 su Rai 1 - MandronePeppe : Il programma va decisamente sistemato ma la coppia Morise-Tinto mi piace #camper - AnnaMancini81 : Camper 6 giugno diretta, parte il viaggio di Rai 1 con Tinto e Roberta Morise -