Bullismo, il mio è un atto di resistenza: ora io e altri siamo pronti a uscire allo scoperto (Di lunedì 6 giugno 2022) di Giuseppe Sciarra Sono diventati padri e madri quei ragazzetti di paese che anni fa per svariati anni resero sofferente ogni giornata che passavo camminando ad occhi bassi per le strade isolate di un piccolo mondo meridionale uguale a tanti altri, in mano alla delinquenza. Ragazzetti che per lungo tempo da quando ero bambino fino all’adolescenza mi hanno giudicato, calunniato, maltrattato, minacciato, picchiato. Il mondo va avanti, deve andare avanti, ma quando subisci violenza e vieni separato crudelmente dalla tua infanzia per mano dei tuoi stessi coetanei subisci un trauma che ti parlerà fino alla morte di ciò che è accaduto e che non doveva accadere. Per anni mi sono chiesto perché sono stato scelto come capro espiatorio da questi ‘delinquenti’ che hanno agito di impulso e per gioco, ignoranza e cattiveria mettendomi al rogo come una strega. ‘Perché proprio io?’, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) di Giuseppe Sciarra Sono diventati padri e madri quei ragazzetti di paese che anni fa per svariati anni resero sofferente ogni giornata che passavo camminando ad occhi bassi per le strade isolate di un piccolo mondo meridionale uguale a tanti, in mano alla delinquenza. Ragazzetti che per lungo tempo da quando ero bambino fino all’adolescenza mi hanno giudicato, calunniato, maltrattato, minacciato, picchiato. Il mondo va avanti, deve andare avanti, ma quando subisci violenza e vieni separato crudelmente dalla tua infanzia per mano dei tuoi stessi coetanei subisci un trauma che ti parlerà fino alla morte di ciò che è accaduto e che non doveva accadere. Per anni mi sono chiesto perché sono stato scelto come capro espiatorio da questi ‘delinquenti’ che hanno agito di impulso e per gioco, ignoranza e cattiveria mettendomi al rogo come una strega. ‘Perché proprio io?’, ...

