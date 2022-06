Brave and Beautiful, puntata 7 giugno 2022: Riza in trappola? (Di lunedì 6 giugno 2022) Riza, a Brave and Beautiful, potrebbe essere finalmente in trappola, come preannunciano gli spoiler di martedì 7 giugno 2022. Il procuratore Serhat, infatti, dopo aver ricevuto da Suhan e Cesur il telefono di Tahsin contenente i messaggi di Adalet, scoprirà che essi sono stati inviati da un cellulare intestato a Riza. Quest'ultimo, quindi, subirà un interrogatorio serrato e racconterà al procuratore di aver inviato quei messaggi con l'obiettivo di confortare e consolare Kordulag, angosciato per l'improvvisa sparizione della moglie. Intanto, Hulya deciderà di strumentalizzare l'amnesia di Tahsin a proprio vantaggio e gli racconterà che tra loro intercorre una relazione d'amore. Dal canto suo, Cesur sarà sicuro che Riza abbia assassinato Adalet e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022), aand, potrebbe essere finalmente in, come preannunciano gli spoiler di martedì 7. Il procuratore Serhat, infatti, dopo aver ricevuto da Suhan e Cesur il telefono di Tahsin contenente i messaggi di Adalet, scoprirà che essi sono stati inviati da un cellulare intestato a. Quest'ultimo, quindi, subirà un interrogatorio serrato e racconterà al procuratore di aver inviato quei messaggi con l'obiettivo di confortare e consolare Kordulag, angosciato per l'improvvisa sparizione della moglie. Intanto, Hulya deciderà di strumentalizzare l'amnesia di Tahsin a proprio vantaggio e gli racconterà che tra loro intercorre una relazione d'amore. Dal canto suo, Cesur sarà sicuro cheabbia assassinato Adalet e ...

