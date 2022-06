Amber Heard ha speso una cifra esorbitante in affitto durante il processo contro Johnny Depp (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo quanto riferito da TMZ Amber Heard, nonostante i suoi problemi finanziari, avrebbe speso una cifra esorbitante in affitto durante il processo contro Johnny Depp. Sebbene l'avvocato di Amber Heard abbia dichiarato che il suo cliente sta affrontando dei gravi problemi finanziari, secondo TMZ l'attrice ha affittato una casa ad una cifra esorbitante durante il processo contro Johnny Depp: il rapporto afferma che la proprietà le è costata 22.500 dollari al mese. Come accennato in precedenza, la notizia arriva per gentile concessione di TMZ che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 giugno 2022) Secondo quanto riferito da TMZ, nonostante i suoi problemi finanziari, avrebbeunainil. Sebbene l'avvocato diabbia dichiarato che il suo cliente sta affrontando dei gravi problemi finanziari, secondo TMZ l'attrice ha affittato una casa ad unail: il rapporto afferma che la proprietà le è costata 22.500 dollari al mese. Come accennato in precedenza, la notizia arriva per gentile concessione di TMZ che ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - AmberHeardIT : RT @BarbieXanax: Warner Bros che assume Depp dopo un ordine restrittivo per violenza domestica ma (se così) cancella dal film amber Heard d… - k_mrder : RT @airplaneoversea: Una delle bugie peggiori che i fan di Depp hanno diffuso è che “neanche la madre di Amber Heard riesce a guardarla in… -