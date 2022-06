WWE Hell in a Cell 2022 – Preview (Di domenica 5 giugno 2022) Ben trovati a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview sulle pagine del nostro sito. Tocca stavolta alla WWE e più precisamente a Hell in a Cell, evento che andrà in onda dall’Allstate Arena di Chicago, Illinois, e che vedrà una Card poco tipicamente “rossa”. Raw domina. Partiamo subito, da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i ONE ON ONE MATCH Theory (c) vs Mustafa Alì for the WWE United States Championship Ripescato dal nulla Mustafa Alì per dare a Theory un avversario che potesse fargli fare bella figura restando sacrificabile. Eccolo qui. Scelta a mio avviso sensata, che sicuramente otterrà tutto ciò per la quale è stata fatta. Immagino infatti un incontro di media durata, ben combattuto e con due avversari che si incastreranno adeguatamente. Theory manterrà la cintura e ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 giugno 2022) Ben trovati a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovasulle pagine del nostro sito. Tocca stavolta alla WWE e più precisamente ain a, evento che andrà in onda dall’Allstate Arena di Chicago, Illinois, e che vedrà una Card poco tipicamente “rossa”. Raw domina. Partiamo subito, da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i ONE ON ONE MATCH Theory (c) vs Mustafa Alì for the WWE United States Championship Ripescato dal nulla Mustafa Alì per dare a Theory un avversario che potesse fargli fare bella figura restando sacrificabile. Eccolo qui. Scelta a mio avviso sensata, che sicuramente otterrà tutto ciò per la quale è stata fatta. Immagino infatti un incontro di media durata, ben combattuto e con due avversari che si incastreranno adeguatamente. Theory manterrà la cintura e ...

