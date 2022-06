Una donna è stata uccisa e gettata in un torrente a Sarzana (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Il corpo di una donna albanese di 35 anni è stato ritrovato intorno alle 2 di questa mattina vicino al greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana, nello Spezzino. Il cadavere, segnalato ai carabinieri di Sarzana, sul posto con i colleghi della Spezia, era seminudo e si ipotizza che la donna fosse una prostituta che è stata aggredita con violenza e, secondo quanto apprende l'AGI, soffocata. Secondo le prime testimonianze raccolte da polizia e carabinieri, la donna è stata vista da altre prostitute salire su un'auto, a poca distanza dal luogo in cui è stata trovata poi senza vita. Ora si lavora per rintracciare il presunto omicida, con una caccia all'uomo partita tra Liguria e Toscana Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Il corpo di unaalbanese di 35 anni è stato ritrovato intorno alle 2 di questa mattina vicino al greto delParmignola, a Marinella di, nello Spezzino. Il cadavere, segnalato ai carabinieri di, sul posto con i colleghi della Spezia, era seminudo e si ipotizza che lafosse una prostituta che èaggredita con violenza e, secondo quanto apprende l'AGI, soffocata. Secondo le prime testimonianze raccolte da polizia e carabinieri, lavista da altre prostitute salire su un'auto, a poca distanza dal luogo in cui ètrovata poi senza vita. Ora si lavora per rintracciare il presunto omicida, con una caccia all'uomo partita tra Liguria e Toscana

