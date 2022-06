Ultime Notizie – Vercelli, scontro tra auto all’alba: morti 3 giovani (Di domenica 5 giugno 2022) Tre giovani tra i 20 e i 22 anni sono morti all’alba nel vercellese nello scontro frontale tra due auto. Nell’incidente, che si è verificato nei pressi di Villarboit, altre due persone sono rimaste ferite, uno in codice rosso, portato all’ospedale di Novara, e uno in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Tretra i 20 e i 22 anni sononel vercellese nellofrontale tra due. Nell’incidente, che si è verificato nei pressi di Villarboit, altre due persone sono rimaste ferite, uno in codice rosso, portato all’ospedale di Novara, e uno in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

