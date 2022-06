Tempesta tropicale a Miami: le auto bloccate in mezzo all’acqua – Video (Di domenica 5 giugno 2022) Una Tempesta tropicale si è abbattuta su Miami, in Florida, causando molti disagi alla città e al traffico. Molti veicoli sono rimasti bloccati in mezzo all’acqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Unasi è abbattuta su, in Florida, causando molti disagi alla città e al traffico. Molti veicoli sono rimasti bloccati in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

