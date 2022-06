Strage in Texas, bare con i Super Eroi per i 19 bambini: il gesto che ha commosso il mondo (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo il tragico e shockante massacro avvenuto in Texas e che ha portato alla perdita di 19 bambini e due adulti, sorprende e commuove un gesto speciale. Dopo la dolorosissima tragedia che è accaduta nei giorni scorsi in Texas, con l’omicidio di 19 bambini e due adulti attuato dal diciottenne Salvador Ramos, arriva la notizia di un commovente gesto molto speciale. Mentre l’America e il mondo intero continuano infatti a piangere per le vittime purtroppo scomparse, un uomo, Trey Ganen, ha deciso di fare un regalo molto importante alle famiglie che hanno perso i loro cari. Realizzate infatti diverse bare personalizzate, con coloratissimi disegni e immagini di SuperEroi. Scopriamone insieme di ... Leggi su chenews (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo il tragico e shockante massacro avvenuto ine che ha portato alla perdita di 19e due adulti, sorprende e commuove unspeciale. Dopo la dolorosissima tragedia che è accaduta nei giorni scorsi in, con l’omicidio di 19e due adulti attuato dal diciottenne Salvador Ramos, arriva la notizia di un commoventemolto speciale. Mentre l’America e ilintero continuano infatti a piangere per le vittime purtroppo scomparse, un uomo, Trey Ganen, ha deciso di fare un regalo molto importante alle famiglie che hanno perso i loro cari. Realizzate infatti diversepersonalizzate, con coloratissimi disegni e immagini di. Scopriamone insieme di ...

