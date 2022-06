Responsabilità genitori figli a scuola. Lettera (Di domenica 5 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - I genitori non educano più, ma svolgono soltanto la funzione di sindacalisti dei figli. Li appoggiano in tutto e per tutto, dicono sempre di sì e mai più no, fanno tutto ciò che i figli vogliono. I ragazzi di oggi dettano le regole in casa e fuori dalle mura domestiche. I padri e le madri sono proni ai loro comandi e guai a dissentire: alzano le mani contro gli insegnanti e zittiscono chi li ha messi al mondo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Inon educano più, ma svolgono soltanto la funzione di sindacalisti dei. Li appoggiano in tutto e per tutto, dicono sempre di sì e mai più no, fanno tutto ciò che ivogliono. I ragazzi di oggi dettano le regole in casa e fuori dalle mura domestiche. I padri e le madri sono proni ai loro comandi e guai a dissentire: alzano le mani contro gli insegnanti e zittiscono chi li ha messi al mondo. L'articolo .

