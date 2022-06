Rafael Nadal trionfa al Rolland Garros: “Non so cosa accadrà nel futuro ma continuerò a lottare” (Di domenica 5 giugno 2022) Qualcuno pensava che avrebbe chiuso in bellezza, vittoria e addio ai campi da tennis. Ma Rafael Nadal invece vuole continuare a macinare chilometri su erba e terra rossa. E anche oggi il campione lo ha dimostrando trionfando al Rolland Garros. Non si possono neanche più contare, imprese e record del fuoriclasse spagnolo che ha battuto il norvegese Casper Ruud, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-0 e conquistando il suo 14esimo trofeo francese e il 22esimo titolo del Grande Slam, due in più degli storici rivali Federer e Djokovic. E non si ferma qui: “Ho tanta energia per provare a continuare. Non so cosa accadrà nel futuro ma continuerò a lottare”, dice con in mano la Coppa dei Moschettieri mettendo a tacere le voci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Qualcuno pensava che avrebbe chiuso in bellezza, vittoria e addio ai campi da tennis. Mainvece vuole continuare a macinare chilometri su erba e terra rossa. E anche oggi il campione lo ha dimostrandondo al. Non si possono neanche più contare, imprese e record del fuoriclasse spagnolo che ha battuto il norvegese Casper Ruud, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-0 e conquistando il suo 14esimo trofeo francese e il 22esimo titolo del Grande Slam, due in più degli storici rivali Federer e Djokovic. E non si ferma qui: “Ho tanta energia per provare a continuare. Non sonelma”, dice con in mano la Coppa dei Moschettieri mettendo a tacere le voci ...

