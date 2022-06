Rafael Nadal fa 14, il Roland Garros è ancora suo. Casper Ruud demolito in finale (Di domenica 5 giugno 2022) La finale, di fatto, non si gioca. Rafael Nadal la domina, Casper Ruud ne diventa spettatore dopo un set e mezzo: il Roland Garros finisce con un 6-3 6-3 6-0 in due ore e 18 minuti e con il 14° trionfo (22° a livello Slam) per il mancino di Manacor, mai realmente messo in difficoltà dalle soluzioni del norvegese. La situazione la capisce progressivamente anche il pubblico, che, inizialmente molto esaltato, diventa meno partecipe col passare del tempo, comprendendo che sotto il sole di Parigi c’è un giocatore solo, quello che 13 anni dopo torna a piazzare la doppietta Australian Open-Roland Garros. Lo spagnolo, inoltre, per la terza volta in una finale parigina trova un 6-0 (precedenti: Federer 2008 e Djokovic ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) La, di fatto, non si gioca.la domina,ne diventa spettatore dopo un set e mezzo: ilfinisce con un 6-3 6-3 6-0 in due ore e 18 minuti e con il 14° trionfo (22° a livello Slam) per il mancino di Manacor, mai realmente messo in difficoltà dalle soluzioni del norvegese. La situazione la capisce progressivamente anche il pubblico, che, inizialmente molto esaltato, diventa meno partecipe col passare del tempo, comprendendo che sotto il sole di Parigi c’è un giocatore solo, quello che 13 anni dopo torna a piazzare la doppietta Australian Open-. Lo spagnolo, inoltre, per la terza volta in unaparigina trova un 6-0 (precedenti: Federer 2008 e Djokovic ...

