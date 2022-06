Putin | “Armi dell’Occidente a Kiev? Hanno solo un risultato | prolungare il conflitto il più possibile”

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Aperta campagna anti-russa dai media italiani'. Putin sulle nuove armi all'Ucraina: 'Le schiaccia… - pietroraffa : == Putin:'La fornitura di armi a Kiev ha un solo obiettivo: prolungare il più possibile il conflitto armato in Ucra… - CarloCalenda : Cretinate e delirio egotico. Il PNRR nasce in un incontro Merkel Macron. Imporre la pace a chi? A Putin? Come se no… - GiocatricePerTE : #Putin senza peli sulla lingua ??, le armi all'#Ucraina avranno conseguenze ed allungano il conflitto! È QUESTO CHE SI VUOLE ? - SenatoriPD : RT @AndreaMarcucci: La pace si deve imporre a Putin, Giuseppe Conte dovrebbe saperlo. Riuscire a costruirla, interrompendo la spedizione di… -

Mieli spiazza Floris: "C'è qualcuno in Italia pagato da". La risposta raggelante L'... giornalista russa che vive a Mosca, che ad inizio marzo, subito prima dell'invio diagli uomini di ...Usa Le schiacciamo come noci Roma, 5 giugno 2022 - Guerra in Ucraina, giorno 102. Kiev è di nuovo sotto attacco: suonano le sirene, udite all'alba forti esplosioni che hanno causato ...Guerra in Ucraina: il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’invio di armi a Kiev da parte dell’Occidente non farà altro che esasperare ed estendere il conflitto. Intanto, i russi stanno ...Nell’intervista Vladimir Putin minaccia di colpire nuove strutture ... noi ne trarremo le dovute conseguenze e useremo le nostre armi distruttive, che abbiamo in quantità sufficienti, per colpire ...