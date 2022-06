Pisa Torregrossa, i toscani non mollano: chiesta la conferma alla Sampdoria (Di domenica 5 giugno 2022) Il Pisa non molla la presa per Ernesto Torregrossa: chiesto il rinnovo del prestito alla Sampdoria Nonostante Torregrossa abbia già salutato il Pisa dopo la sconfitta nella finale playoff contro il Monza, il club toscano non molla la presa per l’attaccante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero chiesto il rinnovo del prestito alla Sampdoria per trattenere un altro anno in cadetteria Torregrossa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Ilnon molla la presa per Ernesto: chiesto il rinnovo del prestitoNonostanteabbia già salutato ildopo la sconfitta nella finale playoff contro il Monza, il club toscano non molla la presa per l’attaccante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero chiesto il rinnovo del prestitoper trattenere un altro anno in cadetteria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

