Pierpaolo Pretelli prova a fare pace con Mara Venier: il dolce messaggio sui social (Di domenica 5 giugno 2022) In questa edizione di Domenica IN sono cambiati tanti equilibri. Mara Venier ha variato sul tema più volte, è stata costretta spesso a farlo anche a causa dell’attualità: dal covid alla guerra, il programma di Rai 1 ha necessariamente dovuto cambiare pelle. Nei momenti più leggeri c’è stato spazio anche per un volto giovane, quello di Pierpaolo Pretelli ma la sua avventura nel programma di Rai 1 non è finita nel migliore dei modi. L’ex velino, è scomparso senza molte ragioni dallo studio di Domenica IN, e Mara Venier ha cambiato di nuovo tutto, scegliendo nuovi compagni di viaggio per il suo programma. E poi la rottura, con una frase del Pretelli che non era molto piaciuta alla conduttrice di Rai 1 che via social, aveva anche ironizzato sulle parole di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) In questa edizione di Domenica IN sono cambiati tanti equilibri.ha variato sul tema più volte, è stata costretta spesso a farlo anche a causa dell’attualità: dal covid alla guerra, il programma di Rai 1 ha necessariamente dovuto cambiare pelle. Nei momenti più leggeri c’è stato spazio anche per un volto giovane, quello dima la sua avventura nel programma di Rai 1 non è finita nel migliore dei modi. L’ex velino, è scomparso senza molte ragioni dallo studio di Domenica IN, eha cambiato di nuovo tutto, scegliendo nuovi compagni di viaggio per il suo programma. E poi la rottura, con una frase delche non era molto piaciuta alla conduttrice di Rai 1 che via, aveva anche ironizzato sulle parole di ...

