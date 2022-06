Pedullà: o il Napoli e Mertens arrivano a un compromesso, o sarà addio (Di domenica 5 giugno 2022) Alfredo Pedullà sulla Gazzetta fa il punto sul Napoli. Di Mertens scrive: Quella di Mertens è una questione urgente che andrà risolta rapidamente in un senso o nell’altro. Certo, alla luce del nuovo diktat, il belga non può pensare di guadagnare i 4,5 milioni a stagione che gli erano stati garantiti un paio di anni fa quando era sul punto di firmare con l’Inter. Ma non sarebbe giusto pretendere che metta nero su bianco dinanzi a una proposta nettamente inferiore, facciamo 1,5 più bonus “prendere o lasciare”. Ci sarà un contatto, forse un incontro, entro 10 giorni: se si arriverà a un compromesso bene, altrimenti “Ciro” si sentirà libero di valutare altre proposte (Lazio in testa). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Alfredosulla Gazzetta fa il punto sul. Discrive: Quella diè una questione urgente che andrà risolta rapidamente in un senso o nell’altro. Certo, alla luce del nuovo diktat, il belga non può pensare di guadagnare i 4,5 milioni a stagione che gli erano stati garantiti un paio di anni fa quando era sul punto di firmare con l’Inter. Ma non sarebbe giusto pretendere che metta nero su bianco dinanzi a una proposta nettamente inferiore, facciamo 1,5 più bonus “prendere o lasciare”. Ciun contatto, forse un incontro, entro 10 giorni: se si arriverà a unbene, altrimenti “Ciro” si sentirà libero di valutare altre proposte (Lazio in testa). L'articolo ilsta.

