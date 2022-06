Mercedes | il gravissimo allarme | Problema ai freni | ecco quali sono i modelli richiamati

(Di domenica 5 giugno 2022) A suonare l'-Benz, il colosso tedesco dell'auto, che ha richiamato la bellezza di un milione di automobili in tutto il mondo. La ragione? Possibili problemi al servofreno. A renderlo noto, sabato 4 giugno, la tessa casa automobilistica. Iinteressatistati elencati dain una nota. Si tratta delle serie ML, GL (BR 164) e R-Class (BR 251),prodotti tra il 2004 e il 2015, circa 70mila di questi veicoli si trova in Germania. "Abbiamo scoperto che in alcuni di questi veicoli, la funzione del servofreno potrebbe essere influenzata da una corrosione avanzata nell'area del giunto dell'alloggiamento", spiega il colosso dell'auto nella nota. E ancora: Ciò potrebbe comportare un aumento della forza del pedale del freno necessaria per ...

