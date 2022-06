Marotta accelera per Ederson, offerta ufficiale dell’Inter: la cifra! (Di domenica 5 giugno 2022) Per la prossima sessione estiva del calciomercato, l’Inter avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del campionato di Serie A: secondo quanto riportato da Il Mattino, il club nerazzurro è interessato ad acquistare Ederson della Salernitana. Il calciatore brasiliano è stato acquistato dalla compagine campana dal Corinthians a gennaio ed è diventato subito uno dei giocatori più talentuosi del club. In sei mesi, il centrocampista ha giocato quindici partite segnando due gol ed effettuando un assist. Ederson ha contribuito molto alla salvezza della Salernitana, arrivata all’ultima giornata di campionato, ed ha suscitato l’interesse di grandi club nostrani. Calciomercato Inter Ederson Infatti, l’Atalanta aveva già presentato due offerte al club di Danilo Iervolino: la prima da quattordici milioni di euro, la seconda da venti. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Per la prossima sessione estiva del calciomercato, l’Inter avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del campionato di Serie A: secondo quanto riportato da Il Mattino, il club nerazzurro è interessato ad acquistaredella Salernitana. Il calciatore brasiliano è stato acquistato dalla compagine campana dal Corinthians a gennaio ed è diventato subito uno dei giocatori più talentuosi del club. In sei mesi, il centrocampista ha giocato quindici partite segnando due gol ed effettuando un assist.ha contribuito molto alla salvezza della Salernitana, arrivata all’ultima giornata di campionato, ed ha suscitato l’interesse di grandi club nostrani. Calciomercato InterInfatti, l’Atalanta aveva già presentato due offerte al club di Danilo Iervolino: la prima da quattordici milioni di euro, la seconda da venti. ...

