LIVE Nadal-Ruud 6-3 6-3 3-0 | Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA | lo spagnolo è avanti di un break nel terzo set

(Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Rovescio diagonale vincente di. 4-0è in assoluto controllo della: 19 punti a 6 negli ultimi 25 in favore dello. 0-40 TRE PALLECHE È RAPIDO E PIAZZA IL ROVESCIO DIAGONALE! 0-30 Gran chiusura a rete didopo la palla corta di. 0-15 Risposta profonda didi diritto. 3-0 Vola via loche conferma il. 40-30 DIRITTO DIAGONALE IMPRENDIBILE DI! 30-30 Sventagliata di diritto didopo la profondità diagonale. 15-30 PASSANTE IN CORSA CON IL BACK DI ROVESCIO DI! 15-15 Smorzata e passante di ...

La finale- Ruud è in diretta su Eurosport (canale 210 del decoder Sky)- Ruud* 6 - 3 6 - 3 1 - 0 * giocatore al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA30 - 0 Chiusura con la palla corta dello spagnolo dopo il diritto diagonale. 15 - 0spinge subito con il diritto diagonale. 0 - 0 Si comincia a Parigi! Batte Rafael. INIZIO PRIMO SET ...Rafael Nadal sfiderà Casper Ruud nella circostanza del match valevole come finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Come e quando seguire la partita in diretta: live disponibile anche i ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Rafael Nadal e Casper Ruud, valevole come finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. Risultato e aggiornamenti in tempo reale ...