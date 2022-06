LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: fuga con 1’00” di vantaggio a 10km dal traguardo! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:03 I battistrada entrano negli ultimi 10 chilometri con 48 secondi di margine! 17:00 Restano in otto davanti: Van Der Hoorn, Welten, Bayer, Liyns, De Wilde, Herregodts, Willems e Marchand. 16:58 Adesso è il momento dello strappo del Brabantseban: 800 metri al 5%. 16:55 Il gruppo scende sotto al minuto di ritardo! 16:52 I corridori tendono a posizionarsi sul lato della strada, evitando di fatto il pavé. 16:50 Secondo ed ultimo tratto di pavé superiore ai due chilometri. 16:47 20 CHILOMETRI AL traguardo! 16:44 A Van Der Hoorn, Wallays, Welten, Bayer, Laurence, Livyns, De Wilde, Herregodts, Willems e Marchand resta 1’12” di vantaggio. 16:41 Nizzolo e Merlier si fanno vedere nelle parti alte del gruppo dopo essersi nascosti di fatto per tutta la corsa. 16:38 Lotto Soudal in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:03 I battistrada entrano negli ultimi 10 chilometri con 48 secondi di margine! 17:00 Restano in otto davanti: Van Der Hoorn, Welten, Bayer, Liyns, De Wilde, Herregodts, Willems e Marchand. 16:58 Adesso è il momento dello strappo del Brabantseban: 800 metri al 5%. 16:55 Il gruppo scende sotto al minuto di ritardo! 16:52 I corridori tendono a posizionarsi sul lato della strada, evitando di fatto il pavé. 16:50 Secondo ed ultimo tratto di pavé superiore ai due chilometri. 16:47 20 CHILOMETRI AL16:44 A Van Der Hoorn, Wallays, Welten, Bayer, Laurence, Livyns, De Wilde, Herregodts, Willems e Marchand resta 1’12” di. 16:41 Nizzolo e Merlier si fanno vedere nelle parti alte del gruppo dopo essersi nascosti di fatto per tutta la corsa. 16:38 Lotto Soudal in ...

