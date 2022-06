Lavoro, Landini: “Situazione esplosiva, tassare di più extraprofitti” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Situazione è peggiorata, stiamo andando verso una Situazione drammatica e serve intervenire ora, non aspettare l’autunno. Se non si interviene oggi la Situazione è tale che diventa esplosiva. Servono misure straordinarie considerato che tutti parlano di salari bassi e povertà”. Così il leader Cgil Maurizio Landini nel corso della trasmissione Mezz’ora in più su Rai3 torna a sollecitare l’esecutivo sulla crisi economica in corso e sulla necessità di aumentare i salari in busta paga. “I 200 euro una tantum in busta paga decisi dal governo non bastano: serve aumentare la tassazione sugli extraprofitti, aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie e dare il via a un contributo di solidarietà per cui chi ha di più sostiene chi ha di meno. Ai lavoratori sotto i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Laè peggiorata, stiamo andando verso unadrammatica e serve intervenire ora, non aspettare l’autunno. Se non si interviene oggi laè tale che diventa. Servono misure straordinarie considerato che tutti parlano di salari bassi e povertà”. Così il leader Cgil Maurizionel corso della trasmissione Mezz’ora in più su Rai3 torna a sollecitare l’esecutivo sulla crisi economica in corso e sulla necessità di aumentare i salari in busta paga. “I 200 euro una tantum in busta paga decisi dal governo non bastano: serve aumentare la tassazione sugli, aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie e dare il via a un contributo di solidarietà per cui chi ha di più sostiene chi ha di meno. Ai lavoratori sotto i ...

