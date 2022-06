Italbasket, Sacchetti: “Va rispettata tranquillità degli azzurri e dell’allenatore” (Di domenica 5 giugno 2022) “Mi stanno cercando molti organi di stampa e televisioni per avere ulteriori dichiarazioni dopo la fine del mio rapporto con la Nazionale. Penso che non sia ancora il momento per parlare”. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana di basket, Meo Sacchetti, interviene così in una dichiarazione all’Ansa dopo il suo addio alla panchina degli azzurri. “Ritengo vada rispettata la tranquillità degli azzurri e del loro nuovo allenatore. Quindi semplicemente ‘forza Italia'” aggiunge. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) “Mi stanno cercando molti organi di stampa e televisioni per avere ulteriori dichiarazioni dopo la fine del mio rapporto con la Nazionale. Penso che non sia ancora il momento per parlare”. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana di basket, Meo, interviene così in una dichiarazione all’Ansa dopo il suo addio alla panchina. “Ritengo vadalae del loro nuovo allenatore. Quindi semplicemente ‘forza Italia'” aggiunge. SportFace.

