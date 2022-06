I tifosi nerazzurri ‘assediano’ post Instagram di Bastoni: “Non andartene” (Di domenica 5 giugno 2022) Le parole dell’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, spaventano i tifosi dell’Inter. Il difensore nerazzurro è nel mirino del Tottenham, e i suoi sostenitori iniziano a temere un suo addio. E’ stato preso d’assalto l’ultimo post Instagram del 23enne pubblicato dopo la vittoria in Nazionale contro la Germania, da commenti con l’hashtag #Bastoniresta fino ad arrivare ai messaggi diretti come “Non andartene dall’Inter, Ale” o “Basto resta con noi” e a quelli più particolari come “Basto incatenati ad Appiano”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Le parole dell’agente di Alessandro, Tullio Tinti, spaventano idell’Inter. Il difensore nerazzurro è nel mirino del Tottenham, e i suoi sostenitori iniziano a temere un suo addio. E’ stato preso d’assalto l’ultimodel 23enne pubblicato dopo la vittoria in Nazionale contro la Germania, da commenti con l’hashtag #resta fino ad arrivare ai messaggi diretti come “Nondall’Inter, Ale” o “Basto resta con noi” e a quelli più particolari come “Basto incatenati ad Appiano”. SportFace.

sportface2016 : #Tottenham interessato a #Bastoni . I tifosi nerazzurri 'assediano' il suo ultimo post #Instagram : 'Non andartene' - calciomercatopp : Italia, Bastoni: 'Ripartiamo da qui'. E sui social i tifosi nerazzurri lo implorano di restare - FcInterNewsit : Nazionale, esordio show per Gnonto: per il 50% dei tifosi è l'mpv azzurro contro la Germania - CalcioWeb : L'#Inter è in trattativa per la cessione di #Bastoni: scoppia la furia dei tifosi nerazzurri - Sport_Fair : L'#Inter potrebbe sacrificare #Bastoni sul mercato: esplode la furia dei tifosi nerazzurri contro la dirigenza -