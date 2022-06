Gianello: ''Sirigu al Napoli? Come secondo portiere opterei per un giovane. C'è Vicario" (Di domenica 5 giugno 2022) Gianello: ''Non ho niente contro Sirigu, anzi avrei voluto fare la sua carriera, ma parliamo di un portiere che ha la sua età'' Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Il Napoli deve puntare su Ospina o Meret? Sicuramente parliamo di due portieri di valore assoluto, ma di esperienza diversa. Ospina ha dimostrato sia con Gattuso che con Spalletti di essere un portiere affidabilissimo, sicCome la Champions è un palcoscenico importante il colombiano deve farla col Napoli altrimenti l’andrà a fare da un’altra parte. Se resterà Ospina, Meret dovrà fare le sue valutazioni: o giocarsi le proprie carte o ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 giugno 2022): ''Non ho niente contro, anzi avrei voluto fare la sua carriera, ma parliamo di unche ha la sua età'' Matteo, exdel, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "Ildeve puntare su Ospina o Meret? Sicuramente parliamo di due portieri di valore assoluto, ma di esperienza diversa. Ospina ha dimostrato sia con Gattuso che con Spalletti di essere unaffidabilissimo, sicla Champions è un palcoscenico importante il colombiano deve farla colaltrimenti l’andrà a fare da un’altra parte. Se resterà Ospina, Meret dovrà fare le sue valutazioni: o giocarsi le proprie carte o ...

