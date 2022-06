Ecco perché Gnonto è fuggito dall'Inter: il doloroso retroscena sulla "stellina" azzurra (Di domenica 5 giugno 2022) È nata una stellina, o almeno lo si spera. Si parla di Willy Gnonto, che ha disputato 25 convincenti minuti contro la Germania all'esordio con l'Italia di Roberto Mancini. E molti non avevano idea di chi fosse. Tant'è, è bastata quella manciata di minuti al dall'Ara per imporlo all'attenzione dell'opinione pubblica. Gnonto, 18 anni, gioca allo Zurigo. E il momento decisivo nella sua per ora breve carriera arriva ad aprile 2020, quando era uno dei migliori giocatori del vivaio dell'Inter, dopo aver disputato un ottimo mondiale under 17 in cui aveva segnato tre gol in quattro partite. I nerazzurri vorrebbero farlo diventare professionista facendogli firmare il primo contratto, per poi testarlo con una serie di prestiti. Ma Gnonto, in quel momento, aveva idee diverse. Oltre alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) È nata una, o almeno lo si spera. Si parla di Willy, che ha disputato 25 convincenti minuti contro la Germania all'esordio con l'Italia di Roberto Mancini. E molti non avevano idea di chi fosse. Tant'è, è bastata quella manciata di minuti al'Ara per imporlo all'attenzione dell'opinione pubblica., 18 anni, gioca allo Zurigo. E il momento decisivo nella sua per ora breve carriera arriva ad aprile 2020, quando era uno dei migliori giocatori del vivaio dell', dopo aver disputato un ottimo mondiale under 17 in cui aveva segnato tre gol in quattro partite. I nerazzurri vorrebbero farlo diventare professionista facendogli firmare il primo contratto, per poi testarlo con una serie di prestiti. Ma, in quel momento, aveva idee diverse. Oltre alla ...

